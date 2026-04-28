Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu nadležnog tužilaštva, odredili su zadržavanje P. S. (19) iz okoline Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je, 26. aprila ove godine u Elemiru, neregistrovanim motociklom „jamaha“ i bez vozačke dozvole za tu kategoriju vozila udario sedamdesetogodišnjeg pešaka koji je prelazio put van pešačkog prelaza.

Pešak je od zadobijenih povreda juče preminuo u zrenjaninskoj bolnici. P. S. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.