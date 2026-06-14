Tokom popodnevnih časova su pripadnici Žandarmerije pronašli tela G.O. (47) i S.I. (49) iz Novog Orahova kod Bačke Topole, koji su u subotu kasno popodne ispali iz čamca na Tisi kod Sente.

To nam je potvrdio Nandor Baranji koordinator spasilačkog tima "Tisa" iz Sente. On i njegove kolege su odmah po prijavi da čamac nekontrolisano kruži rekom izašli sa svojim plovilom i uspeli da čamac ga dopreme ga do obale i vežu. Potragu su nastavili i danas, a onda su na lice mesta došli i pripadnici Žandarmerije:

- Pripadnici Žandarmerije su tela pronašli na mestu na kome smo sumnjali da bi mogla da se nalaze. Uz pomoć sonara tela su pronađena - kazao je Baranji.

Podsetimo, muškarci su u subotu oko 19 časova ispali sa čamca na reci Tisi, kod Sente.

- Savet onima koji voze čamce po reci jeste da svako lice u čamcu mora da ima prsluk, zatim da se koristi sigurnosna sajla, koja služi tome da ako slučajno osoba koja vozi čamac padne u vodu da motor automatski stane. Najvažnije je da se ne konzumira alkohol tokom vožnje, ne samo upravljač čamca, nego niko ko je u čamcu. Moramo biti oprezni i moramo voditi računa i o onim ljudima koji su u samom čamcu, ali i o drugim plovilima - zaključio je sagovornik Kurira.

"Velika tragedija, kakva nije ovde viđena"

Kristijan Adžić, član spasilačkog tima "Tisa" iz Sente, koji je tehničar u ekipi, kaže da iako je dugo na reci ovakvu tragediju ne pamti.

- Ovo je velika tragedija. U našim vodama, u našem delu Tise dugo se nije desilo ništa slično. Apelovao bih na ljude da imaju svest o tome da smo mi u vodi i na vodi samo gosti i da moramo da poštujemo to. Tisa je naočigled pitoma reka, ali svake godine uzima danak - priča Adžić i objašnjava da bi u ovom slučaju bilo korisno da je čamac imao sigurnosni deo, onaj koji bi, kada kapetan napusti plovilo, automatski zaustavio plovilo.

Kurir.rs