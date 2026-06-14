Železnički saobraćaj na deonici između Bačke Topole i Lovćenca privremeno je obustavljen nakon nesreće koja se dogodila danas u 17.23 časova.

Prema saopštenju preduzeća Srbijavoz a.d. voz koji je saobraćao na relaciji Subotica - Beograd, a koji je iz Subotice krenuo u 17.00 časova, naleteo je na N.N. lice između stanica Bačka Topola i Lovćenac u 17.23 časova.

Na lice mesta upućene su nadležne komisije radi utvrđivanja svih okolnosti događaja.

Do završetka uviđaja saobraćaj na ovoj deonici ostaje u prekidu.