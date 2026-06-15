U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć oko 22.15 časova dogodila u blizini Železare u Nikšiću, ugašena su dva mlada života. U jezivom udesu poginuli su J. M. (17) i M. T. (18), dok je mladić J. B. (23) zadobio teške telesne povrede i nalazi se u kritičnom stanju.

Prema nezvaničnim informacijama, na mesto nesreće odmah nakon dojave upućene su brojne ekipe Hitne medicinske pomoći, policije, kao i pripadnici Službe zaštite i spasavanja. Prizor na licu mesta bio je stravičan, a u evakuaciji i izvlačenju nastradalih iz potpuno uništenih automobila morali su da učestvuju vatrogasci-spasioci.

Kako je za medije ispričao očevidac, automobil je bio potpuno uništen. – Udar je bio silovit. Kada su na lice mesta stigli vatrogasci, nisu uspeli da izvuku povređene. Morali su da seku lim kako bi došli do povređenih. Ova ulica je inače na nekoliko stotina metara od policije – rekao je očevidac.

Meštani su na društvenim mrežama apelovali na nadležne da se pooštre kontrole u tom delu grada.

– Osvetlite ulice, oko Železare i Rudarska ulica su u mraku, svako veče se održavaju auto-trke. Postavite ležeće policajce, uradite trotoare ili samo pošaljite saobraćajnu kontrolu. Ono što se radi oko Železare i prema rampi Boksita je horor svako veče, zahvaljujući totalnom mraku – naveo je jedan muškarac na Fejsbuku.

Sve troje učesnika udesa zbrinuto je na licu mesta, nakon čega su hitno transportovani u Opštu bolnicu u Nikšiću. Nažalost, uprkos lavovskoj borbi lekara, dvoje tinejdžera je ubrzo po prijemu podleglo stravičnim povredama.

– Dvoje je podleglo povredama u bolnici, dok je treća osoba teško povređena i životno ugrožena – potvrdili su iz Hitne službe za lokalne medije.

Lekari u nikšićkoj bolnici trenutno čine sve napore kako bi stabilizovali stanje teško povređenog J. B. (23), koji je primljen sa povredama opasnim po život i lekari mu neprekidno prate vitalne parametre.

Porodica stradalog J. M. objavila je potresnu čitulju:

„Tužnim srcem javljamo da je dana 13. 6. 2026. u 17. godini, u saobraćajnoj nesreći preminuo naš voljeni, nikad prežaljeni J. M. Saučešće primamo u kapeli pod Trebjesom u Nikšiću dana 14. 6. od 13.30 do 16 časova i dana 15. 6. od 10 do 16 časova, kada će se obaviti sahrana na Novom groblju pod Trebjesom. Kuća žalosti: Glibavac bb“, navodi se u čitulji ožalošćene porodice.

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