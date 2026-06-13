Najvažnije:

  • Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je da prisustvo ruskih snaga u zoni specijalne vojne operacije premašuje 700.000 pripadnika.
  • Putin je najavio pojačane udare na ukrajinsku infrastrukturu kao odgovor na napade na civilne objekte.
  • Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je zakon kojim se ruski jezik uklanja sa spiska jezika obuhvaćenih odredbama Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima u Ukrajini.
  • Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova ocenila je tu odluku kao „neonacizam na delu“.
  • Zelenski je najavio povećanje plata pripadnicima ukrajinske vojske, pri čemu će najveća primanja imati vojnici na prvoj liniji fronta.
  • Evropska unija će 15. juna otvoriti prvi pregovarački klaster za pristupanje Ukrajine i Moldavije.
  • Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen saopštili su da su se sve članice EU saglasile sa otvaranjem pregovaračkog procesa.

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UŽIVO

Kijev: Pogodili smo rusku naftnu infrastrukturu u Volgogradskoj oblasti

Ukrajinska vojska pogodila je postrojenje za preradu i pumpanje nafte u blizini sela Kotovo u Volgogradskoj oblasti Rusije, saopštio je ukrajinski Generalštab.

(Reuters)

Teški gubici u Sumskoj oblasti

U Sumskoj oblasti poginule su tri osobe, a 17 je povređeno nakon više od 70 ruskih napada na 31 naselje.

Jedna žena je poginula kada je ruski dron pogodio civilno vozilo u Bilopilju, dok je druga stradala nakon što je dron pogodio njenu kuću u zajednici Seredina-Buda, prema ukrajinskim izvorima.

Na liniji fronta u Donjeckoj oblasti jedna osoba je poginula, a sedam je povređeno tokom proteklog dana, izjavio je guverner Vadim Filaškin.

Žrtva je stradala u Družkivki, dok su među povređenima stanovnici Kramatorska, Konstantinivke i Družkivke. Ruske snage izvele su ukupno 20 napada na naselja širom oblasti.

U Konstantinovki uništeni ukrajinski vojnici dok su se tajno prebacivali na položaje

Vojnici ruske grupe „Jug“ uništili su pripadnike ukrajinske vojske koji su pokušavali da se tajno prebace u Konstantinovku u DNR, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U saopštenju se ističe da su u napadu korišćeni udarni FPV dronovi.

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Ministarstvo je ranije saopštilo da jurišne grupe ruske vojske napreduju u naseljima Krasni Oktjabr i Krasni Gorodok u Konstantinovki i završavaju čišćenje Pervomajskog okruga.

Novi napad na mostove koji vode na Krim

Ukrajinske oružane snage su napale mostove koji vode ka Krimu, izvestio je guverner Hersonske oblasti Volodimir Saldo.

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„Neprijatelj je ponovo pokušao da napadne mostove u pravcu Čongara. Saobraćaj prema kontrolnom punktu Džankoj je trenutno blokiran“, napisao je na platformi Maks.

Ruska avijacija bombama FAB-3000 i FAB-1500 uništila privremene ukrajinske baze

Vazdušno-kosmičke snage Rusije uništile su dve privremene baze ukrajinskih oružanih snaga u Donjeckoj Narodnoj Republici kliznim bombama FAB-3000 i FAB-1500, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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U saopštenju se navodi da su pogođeni punkt privremenog raspoređivanja jedinice 4. odvojene brigade za brzo reagovanje Nacionalne garde Ukrajine kod sela Belicko i sličan objekat jedinice 63. odvojene mobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine u području Ščurova.

Presek ruskih gubitaka na današnji dan

Podatke je objavilo Ministarstvo odbrane Ukrajine.

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Ukrajinski napad na morski terminal u Temrjuku izazvao požar, poginula jedna osoba

Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u napadu ukrajinskih snaga na morski terminal u Temrjukskom okrugu Krasnodarskog kraja Rusije, saopštio je guverner Venijamin Kondratjev. On je u objavi na društvenim mrežama dodao da je požar izbio na morskom terminalu nakon pada ostataka neprijateljskog drona.

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Prema njegovim rečima, požar gasi 96 ljudi i više od 30 sredstava opreme, uključujući i opremu ruskog Ministarstva za vanredne situacije, prenosi agencija RIA Novosti. Ruski guverner je saopštio i da se povređenima trenutno pruža medicinska pomoć.

EU otvara prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije

Evropska unija je u petak odlučila da otvori prvi pregovarački klaster za pristup Ukrajine i Moldavije, izjavio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. "Sve države članice su se složile da otvore prvi klaster pregovora o pristupanju sa Ukrajinom i Moldavijom. Na prvoj međuvladinoj konferenciji u ponedeljak, otvorićemo klaster o osnovama, okosnici procesa pristupanja", napisao je on na sinoć platformi Iks. Kako je naveo, osnovni klaster obuhvata ključne vrednosti i principe EU, uključujući vladavinu prava i snažne demokratske institucije.

Košta je istakao da se ovim potezom "priznaje trud Ukrajine i Moldavije u sprovođenju reformi, uprkos teškim unutrašnjim i spoljnopolitičkim izazovima". "Ovo je priznanje odlučnosti, hrabrosti i napornog rada koje su obe zemlje pokazale u sprovođenju reformi, iako su suočene sa ogromnim izazovima. I signal da je ponuda mira, stabilnosti i mogućnosti koju nudi EU neuporediva", istakao je predsednik Evropskog saveta.

Jedinice ukrajinskih oružanih snaga pretrpele su gubitke u Černigovskoj oblasti

Drugi bataljon 93. odvojene mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, prethodno povučen iz oblasti Kostjantinovke u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) radi obnavljanja borbene gotovosti, već je pretrpeo prve gubitke u Černigovskoj oblasti, saopštile su ruske snage bezbednosti za RIA Novosti.

Informacije o poginulim militantima pojavile su se u otvorenim izvorima i na društvenim mrežama.

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