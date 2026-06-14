Prava drama odigrala se u subotu, 13. juna, u Bačkoj Palanci, kada su policija, Hitna pomoć i komunalne službe intervenisale u jednom domaćinstvu zbog sumnje da se stariji muškarac nalazi u lošem zdravstvenom stanju.

Prema saznanjima BAP Vesti, komšije starijeg muškarca nisu videle još od jeseni, zbog čega su odlučile da obaveste nadležne institucije. Kako navode, godinama su se obraćale policiji i drugim službama zbog nesnosnog laveža i zavijanja pasa iz tog dvorišta, ali problem nije bio rešen.

Na teren su izašli pripadnici policije, ekipa Hitne pomoći i komunalni radnici. Nakon što su uspeli da uđu u zaključani objekat, zatekli su izuzetno teške i nehigijenske uslove za život.

Prema informacijama do kojih je došla naša redakcija, stariji muškarac bio je zaključan u kući i do njega se teško dolazilo zbog velike količine nagomilanog otpada. Medicinska ekipa nije mogla odmah da mu priđe, pa je jedan od komunalnih radnika, obučen u zaštitno odelo, pomagao u uklanjanju smeća kako bi se muškarcu ukazala neophodna pomoć.

U objektu su se, prema navodima očevidaca, nalazila četiri psa, velika količina smeća, kao i prisustvo pacova i buva.

Stariji muškarac je izvučen iz kuće i prevezen radi daljeg zbrinjavanja. Prema informacijama kojima raspolažemo on je duži vremenski period boravio u veoma teškim uslovima.

Žena koja je živela sa njim smeštena je na psihijatrijsko lečenje.

Kako navode komšije, tokom narednih dana trebalo bi da bude sprovedeno čišćenje objekta, kao i deratizacija i dezinsekcija.