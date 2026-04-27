Stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas na auto-putu Šabac–Ruma, kod petlje u Hrtkovcima, gde su se direktno sudarila dva vozila. Prema prvim informacijama, sumnja se da je vozač „Forda“ ušao u kontra-smer i tom prilikom se zakucao u drugo vozilo u kojem se nalazila porodica.

Kako „Alo!“ saznaje, u bolnici u Sremskoj Mitrovici preminuo je još jedan putnik iz „golfa“, mladić (25). Meštani sela u kojem je živeo istakli su da je Dejan dugo godina radio u Sloveniji.

– To je bio jedan divan mladić. Godinama je radio u Sloveniji, pre nego što se tamo odselio bio je zaposlen u državnoj službi. Došao je za vikend, planirao je da s ocem nadogradi kuću. Njega i sestru majka je napustila, pa je živeo s ocem, bakom i dekom, koji su ga odgajili. Baka mu je preminula pre oko deset meseci – rekao je jedan meštanin sela iz kojeg je stradali mladić.

Kako je dodao, nesrećni otac je sa ćerkom otišao po sina u Sremsku Mitrovicu.

– Dejan je vozio taj golf. Isprva se mislilo da su s njim u autu bili sestra i otac, ali nisu. Njima su malopre javili da im je sin preminuo, pa su otišli u bolnicu. Njegova sestra je inače radila s jednom mojom poznanicom, a kasnije se zaposlila u bolnici. Jadna deca, šta su sve preživela, a evo i ova tragedija da ih zadesi – rekao je meštanin za „Alo!“.

Kako smo već pisali, saobraćaj na ovoj deonici auto-puta u potpunosti je bio obustavljen.

