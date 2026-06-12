Voditeljka Sanja Marinković govorila je o najneprijatnijim trenucima sa kojima se suočavala tokom svoje višedecenijske karijere.

Sanja godinama vodi emisiju "Magazin In", tokom koje je, kako kaže, doživela i veoma teške lične trenutke, među njima i situaciju kada je vest o smrti majke saznala dok je bila na snimanju.

Ipak, u pamćenju su joj posebno ostali pojedini incidenti koje i danas ističe kao veoma potresne.

-Dogodilo mi se da gost napusti emisiju. Mislim da se to desilo samo jednom. Kada neko to uradi, to može biti dobro za njegov marketing, ali i za samu emisiju - istakla je ona.

Prisetila i događaja koji je povezan sa Ksenijom Pajčin, koja je nedugo nakon snimanja emisije tragično izgubila život.

-Imala sam emisiju sa Ksenijom Pajčin, Nenadom Čankom i Oliverom Katarinom. Nakon toga smo snimali još mnogo emisija, pa zbog obaveza i zahteva sponzora ta epizoda nije odmah emitovana. U međuvremenu se dogodila tragedija sa njom, pa sam tu emisiju kasnije emitovala kao in memoriam. Zaista je to bila neverovatna situacija - ispričala je voditeljka.

Tragediji u životu Snežane Đurišić

Sličan neprijatan trenutak dogodio se i kada je u emisiji gostovala Snežana Đurišić.

-Snežana, koju veoma cenim, bila je gošća u emisiji na temu braka. Međutim, zbog odlaganja emitovanja, u međuvremenu joj je preminuo suprug. Zamislite situaciju, emisija o braku, a u njenom životu se desi takva tragedija. I jednostavno nemate način da to promenite - prisetila se Marinkovićeva u emisiji "Sceniranje".

Kseniju svirepo usmrtio dečko

Podsetimo, Ksenija Pajčin je tragično ubijena 16. marta 2010. godine u svom stanu u Nikšićkoj ulici na Voždovcu u Beogradu.

Ubistvo i samoubistvo izvršio je njen tadašnji partner, crnogorski maneken Filip Kapisoda, koji je nakon zločina sebi oduzeo život.