Mlađi brat poznatog irskog fudbalera Vesa Holahana, Daren, koji je prema informacijama španskih medija ubijen u sredu u centru Barselone, navodno je bio povezan sa balkanskim kartelom i kavačkim klanom na čijem je čelu odbegli Radoje Zvicer.

Kako tvrde mediji, ubijeni je godinama živeo u Španiji i blisko sarađivao sa najmoćnijim irskim klanom, Kinahan kartelom. Njegova porodica, navodno je pre dva dana prijavila nestanak, a irski istražitelji pre likvidacije locirali su ga u Španiji.

- Sumnja se da je on važan pripadnik Kinahan kartela, jedne od najmoćnijih kriminalnih grupa, koju evropske policije povezuju sa najmanje 20 likvidacija u četiri evropske države. Sumnja se da vođe klana imaju "sedište" u Dubaiju, a da im je baza u Španiji, pre svega zbog šverca kokaina. Vođe ovog klana, prema operativnim informacijama, tesno sarađuju sa balkanskim kartelom i kavačkim klanom, pre svega jer dele rute šverca kokaina - navode irski mediji.

Prema njihovim informacijama, uloga Darena Holahana je bila da direktno pregovara sa vođama crnogorskih klanova o zajedničkim poslovima, odnosno švercu droge iz Južne Amerike u Evropu.

Španski istražitelji veruju da je njegova likvidacija povezana sa ubistvom Beograđanina Maria Đolovića, kog su doveli u vezu sa škaljarskim klanom. Đolović je, podsetimo, ubijen u nedelju u Barseloni, naočigled brojnih svedoka. Ubica mu je prišao i ispalio u njega najmanje četiri hica iz automatskog oružja, a potom pobegao.

Samo tri dana kasnije, oko 10 sati, u centru Barselone ubijen je i Daren Holahan. Iako su istražitelji u prvim satima istrage sumnjali da je reč o srpskom ili crnogorskom državljaninu, na osnovu otisaka prstiju i prijave nestanka, utvrđeno je da je reč o rođenom bratu poznatog irskog fudbalera, koji se dovodio u vezu sa crnogorskim klanovima.

Ubica kog su kamere snimile, podsetimo, ispalio mu je jedan hitac u potiljak, dok je u drugoj ruci nosio biciklističku kacigu.

- Način na koji je ubica izvršio likvidaciju ukazuje na to da je ubistvo počinio profesionalac - rekao je načelnik katalonske policije Toni Rodrigez za španske medije.

Policija inače i dalje traga za beguncem, koji je posle zločina na autobuskoj stanici ostavio kacigu, pištolj i mobilni telefon.

Iz španske policije naveli su da zvanično još uvek nisu identifikovane žrtve dva zločina koja su se dogodila u razmaku manjem od 72 sata u Barseloni, ali su naveli da oni poslednjih godina "prate nekoliko Balkanaca".

- Srpske i crnogorske kriminalne grupe godinama su umešane u trgovinu kokainom. Nesuglasice i međusobne sukobe oko droge rešavaju vatrenim oružjem ili angažovanjem plaćenih ubica - naveli su zvaničnici.

Irski mediji navode da je brat poznatog fudbalera u Španiji najverovatnije živeo godinama, pošto je 2018. napustio zemlju kako bi izbegao suđenje u Dablinu, a da su operativne informacije tokom poslednjih godina ukazivale da je član zloglasnog klana koji je imao čak i svoje ogranke "specijalizovane za likvidacije rivala".

Alo/Kurir

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