Užasan incident dogodio se u sredu u Osnovnoj školi "Živko Ljujić" u Novoj Varoši, kad je učenik viših razreda gurnuo vršnjaka s prozora učionice. Dečak je pri padu na beton zadobio frakturu lobanje. O ovom slučaju je obaveštena i policija.

Otac povređenog deteta kaže da je njegov sin ostao bez svesti nekoliko minuta i da je hitno prevezen u Dom zdravlja Nova Varoš, odakle je upućen u bolnicu u Užicu.

- Sedeo je na prozoru u prizemlju, na metar i po visine. Taj mali se, kako su deca ispričala, zaleteo, gurnuo ga rukom u grudi, a onda ga još dodatno uhvatio za nogu i prebacio! Krv mu je išla iz uva! Deca su vikala i plakala. Jedna devojčica je otrčala i pozvala razrednu. Svi su došli, pozvali Hitnu i policiju.

Dečak je prebačen u Dom zdravlja, a razredna je pozvala majku, koja se potom sanitetom odvezla sa sinom u Užice.

- Urađen mu je skener glave i ultrazvuk abdomena. Utvrđeno je da ima naprsnuće lobanje iznad levog uha. Zadržan je u bolnici, prima terapiju i ide na dodatne preglede. Ne znam koliko će ostati tamo. Ispostavilo se i da mu je zbog curenja sukrvice u uvo oštećen sluh, a doktor kaže da bi takvo stanje moglo da potraje i četiri-pet meseci. Majka je s njim u bolnici - priča otac.

U trenutku nesreće se nalazio na oko 30 kilometara od Nove Varoši.

- Supruga me je zvala i plakala. I ja sam preplakao ceo put do bolnice... Ideš i ne znaš šta te čeka. Ne znaš ni kakve posledice sve to može da ima!

Kaže da se, s obzirom na to da je kraj školske godine, plaši da li će učenik koji je povredio njegovog sina biti sankcionisan na pravi način. Već su, dodaje, dobili informacije da najverovatnije ne može biti prebačen u drugu školu.

- Daće Bog da sve bude u redu sa zdravljem mog deteta, ali ja ne mogu da podnesem da dete koje ga je napalo i dalje ide s njim u odeljenje. Želim da se sve zakonske odredbe ispoštuju kako se ovo nikome ne bi desilo, jer poslao sam sina zdravog u školu, a završio je u bolnici s teškom povredom glave!

Risto Popović, direktor OŠ "Živko Ljujić", kaže da su nakon incidenta obaveštene sve relevantne nadležne službe - policija, Hitna pomoć, školska uprava, opštinski inspektor, republički inspektor, Centar za socijalni rad i da je informacija dostavljena na platformu Čuvam te.

- Tim za zaštitu od nasilja se sastao po hitnom postupku i doneo mere u skladu s propisanim procedurama - kaže direktor, a na pitanje kako će učenik biti sankcionisan, odgovara:

- Postupićemo u skladu s propisanim procedurama. Najbitnije je da je dete dobro, van životne opasnosti i da će oporavak biti brz.

Alo/Kurir

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