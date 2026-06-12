Stravičan incident dogodio se sinoć u Nebojšinoj ulici u Beogradu kada je običan konflikt u saobraćaju prerastao u brutalno nasilje.

Prema našim informacijama, verbalni sukob između vozača brzo je eskalirao u žestoku tuču u kojoj je L. O. (26) zadobio povrede opasne po život. Na lice mesta hitno je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je teško povređenog mladića prevezla u Urgentni centar. Prema poslednjim informacijama, lekari se lavovski bore za njegov život.

Veću tragediju i potencijalno bekstvo osumnjičenog sprečila je brza i prisebna reakcija P. L., šefa odseka u Sektoru za vanredne situacije (SVS).

On se zatekao na licu mesta i pokazao izuzetnu hrabrost - munjevito je reagovao, sam skočio na napadača, savladao ga i zadržao do dolaska policijske patrole.

Napadač N. N. (21) odmah je priveden u stanicu. Na licu mesta obavljen je detaljan uviđaj.

Policija nastavlja intenzivan rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog jezivog napada, nakon čega će u saradnji sa nadležnim tužilaštvom biti podneta odgovarajuća krivična prijava.

(Telegraf)