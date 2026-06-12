Stravičan incident koji se dogodio u Nebojšinoj ulici u Beogradu, kada je običan konflikt u saobraćaju prerastao u brutalno nasilje, dobio je svoj epilog.

Kako se saznaje, pretučeni mladić L. O. (26) je vozač beogradskog taksija, a heroj koji mu je spasio život je vatrogasac-spasilac P. L, koji je u tom trenutku bio van dužnosti.

Incident se odigrao na Vračaru, u blizini Južnog bulevara, a P. L. je sa svojim prijateljem bio upravo suvozač u napadnutom taksiju.

Kako otkriva dobro obavešten izvor, drama je počela na raskrsnici dve prometne ulice.

Kada je taksi pokušao da skrene iz Južnog bulevara u Nebojšinu ulicu, došlo je do nesporazuma. Vozač "mercedesa" je počeo besno da svira i odmahuje rukom, na šta mu je taksista uzvratio upotrebom sirene.

To je razbesnelo vozača "mercedesa" N. N. (21), koji je krenuo da prati taksi vozilo, neprestano svirajući i blendujući svetlima.

Čim se taksi zaustavio u Nebojšinoj ulici, "mercedes" je naglo isekao put i zaustavio se tik pored njih.

Napad je bio silovit i neočekivan. Nasilnik je izleteo iz svog automobila i odmah nasrnuo na nesrećnog taksistu.

- Iz "mercedesa" je izašao muškarac koji je prišao vozaču i kroz otvoreni prozor počeo divljački da ga udara pesnicom u glavu. Vozač taksija je pokušao da se odbrani i izađe, ali mu napadač nije dozvoljavao, uporno lupajući nogom u vrata vozila da ih zatvori - navodi izvor blizak istrazi.

Kada je taksista konačno uspeo da otvori vrata i izađe, usledio je još gori scenario. Napadač ga je uhvatio u takozvanu "kragnu" i počeo besomučno da ga udara u potiljak, usled čega je mladić izgubio svest i srušio se na beton. Međutim, ni to nije zaustavilo razjarenog mladića koji je nastavio da bije onesvešćenog čoveka.

U tom trenutku, iz taksija izleću vatrogasac-spasilac P. L. i njegov prijatelj. Videvši da je taksista nepomičan na zemlji, a da nasilnik ne staje, reagovali su bez oklevanja.

- Prišli su i bukvalno razdvojili nasilnika od pretučenog čoveka koji je ležao u krvi. P. L. je upotrebio polugu, savladao napadača i oborio ga na zadnji deo taksi vozila, držeći ga čvrsto kako ne bi pobegao - objašnjava izvor.

Dok je P. L. držao pomahnitalog vozača "mercedesa", njegov prijatelj je odmah alarmirao Hitnu pomoć i policiju.

Teško povređeni taksista kolima Hitne pomoći prevezen je u Urgentni centar. Prema poslednjim informacijama, on je zadobio povrede opasne po život i lekari se i dalje lavovski bore za njega.

Napadač N. N. je predat policijskoj patroli i sproveden u stanicu, gde mu je određeno zadržavanje. Na licu mesta je obavljen detaljan uviđaj, a policija u saradnji sa tužilaštvom priprema krivičnu prijavu za nanošenje teških telesnih povreda opasnih po život.

Istragu vidi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Alo/Telegraf

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