Dvojica braće osuđena su na dugogodišnje zatvorske kazne nakon što su automobilom namerno krenula na grupu vozača električnih bicikala, što je dovelo do smrti nedužnog šesnaestogodišnjaka koji nije imao nikakve veze sa sukobom.

Prema presudi, 21-godišnji Zulkernain Ahmed upravljao je automobilom Audi S3 dok je sa braćom tragao za trojicom mladića na električnim biciklima. Tokom potere vozilom je udario jednog od njih, koji je zadobio teške povrede, ali i šesnaestogodišnjeg Abdulaha Jasera Abdulaha Al-Jazidija, koji se u tom trenutku slučajno našao na ulici. Tinejdžer je šetao ka prodavnici kada ga je automobil pokosio. Od zadobijenih povreda preminuo je kasnije u bolnici.

Nakon nesreće, braća su ostavila vozilo i pokušala da pobegnu iz zemlje. Policija ih je uhapsila narednog jutra u luci Dover dok su pokušavali da se ukrcaju na trajekt.

Posle petonedeljnog suđenja, vozač Zulkernain Ahmed proglašen je krivim za ubistvo i osuđen na doživotnu kaznu zatvora sa minimalno 30 godina iza rešetaka. Njegov stariji brat Armaan Ahmed (27), koji je bio u automobilu tokom napada, osuđen je za ubistvo iz nehata i nanošenje teških telesnih povreda, te je dobio 17 godina zatvora.

Treći brat, Zain Ahmed, za kojeg se veruje da je tokom incidenta sedeo na mestu suvozača, i dalje je u bekstvu, a policija nastavlja potragu za njim.

Tragična smrt mladog Abdullaha potresla je javnost, jer je život izgubio samo zato što se u pogrešno vreme našao na pogrešnom mestu.

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