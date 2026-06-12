Najezda crnih zmija na jednoj od plaža u poznatom kiparskom letovalištu Protaras izazvala je pravu uzbunu među turistima, koji su panično izlazili iz mora i sklanjali se sa kamenitih delova obale.

Neobičan incident dogodio se na manjoj, neuređenoj plaži bez ležaljki i druge turističke infrastrukture, gde je očuvana priroda privukla i divlje životinje. Snimci gmizavaca koji plivaju tik uz kupače ubrzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije.

Srpski turisti koji vole skrivene uvale i manje posećene plaže upozoravaju se da budu posebno oprezni, naročito u blizini kamenitih delova obale.

Da li su zmije opasne?

Prema navodima lokalnih stručnjaka, zmija koja se pojavljuje na snimcima poznata je pod nazivima „pervolaris“ ili „terko“ i ne spada u otrovne vrste.

Iako se smatra bezopasnom za ljude, njena veličina, tamna boja i pojava u neposrednoj blizini kupača izazvali su paniku među turistima.

Stručnjaci savetuju da se prilikom boravka na divljim i neuređenim plažama obrati pažnja na okolinu i da se izbegavaju mesta sa velikim stenama i gustom vegetacijom.