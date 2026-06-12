Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić stavili su tačku na svoj brak koji je trajao devet godina.

Par ima dvoje dece, a glumica je nakon razvoda navodno započela vezu sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Međutim, ranije su kružile priče da je košarkaš bio u vezi sa njenom koleginicom, glumicom Sofijom Rajović, nakon čega se ona oglasila i pojasnila celu situaciju.

U medijima se spekulisalo da je Sofija bila u emotivnoj vezi sa Milošem, a dodatnu pažnju izazvala je njena objava iz 2015. godine, kada je objavila zajedničku fotografiju sa njim uz opis "MI".

Kasnije je demantovala takve navode, ističući da je reč o dezinformacijama, i naglasila da želi da stavi tačku na tu priču, posebno iz poštovanja prema tadašnjoj supruzi košarkaša, Jelisaveti, koja joj je ujedno i koleginica.

-Nismo nikada bili zajedno. To je primer da svako može da plasira priču koju želi, a da se glavni akteri i ne pitaju za istinitost te informacije. Mislim da je krajnje vreme da se na tu priču stavi tačka, ako ni zbog čega drugog, onda iz poštovanja prema njima dvoma - poručila je tada za "Story".

Inače, Sofija često privlači pažnju javnosti svojim objavama na društvenim mrežama, pa su tako i fotografije u bikiniju neretko predmet komentara.

Na jednoj od njih pozirala je na jahti u crnom bikiniju, sa zabacenom glavom, a njen izgled i forma tada su izazvali brojne reakcije pratilaca.

Jelisaveta i Pavle ne kriju više romansu

Istovremeno, Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur našli su se u centru pažnje zbog navodne romanse.

Kako se navodi, njih dvoje više ne žele da kriju odnos od javnosti, već otvoreno pokazuju koliko uživaju u zajedničkim trenucima.

"Ljube se i grle gde stignu"

Provode dosta vremena zajedno i odlaze na putovanja, ne mareći za komentare javnosti.

-Dsta vremena su provodili u zajedničkim krugovima, tako su se i upoznali preko prijatelja. Druže se sa istim ljudima i dele slična interesovanja. Nekoliko puta su već bili na zajedničkim putovanjima. Nisu se mnogo ustručavali kada su shvatili da među njima postoje emocije, već su se brzo prepustili jedno drugom. Odlepila je za njim, a njemu je bila privlačna u svakom smislu. Ni jedno ni drugo ne mare za priče, već uživaju u svakom trenutku, ljube se i grle gde stignu - rekao je izvor.

-Potpuno je prekinuo vezu sa verenicom kada je shvatio da želi Jelisavetu - dodao je na kraju.