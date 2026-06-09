Teška saobraćajna nesreća koja se u subotu uveče dogodila u Zaječaru mogla je da se završi mnogo tragičnije da se među prolaznicima nije našao vatrogasac-spasilac Dragan Živanović. Iako nije bio na dužnosti, čim je video havarisana vozila, bez razmišljanja je pritekao u pomoć i iz smrskanog automobila izvukao povređenu ženu koja je bila zaglavljena za volanom.

Nesreća se dogodila oko 22.40 časova, a tom prilikom povređene su tri osobe, dok su četiri automobila pretrpela veliku materijalnu štetu.

Prema informacijama kojima raspolaže Živanović, žena kojoj je pomogao zadobila je lakše telesne povrede i i dalje se nalazi na bolničkom lečenju.

Vatrogasac-spasilac ispričao je da se na mestu nesreće našao slučajno, kada je primetio kolonu zaustavljenih vozila. Kada je prišao, zatekao je stravičan prizor.

– Video sam da je žena zaglavljena u "hjundaiju", da zapomaže, da trpi velike bolove i da ne može da izađe iz automobila. Primetio sam i da cure razne tečnosti, da se vozilo dimi i da postoji ozbiljna opasnost. Pitao sam da li je neko pozvao vatrogasce. Kada sam čuo da nije, zamolio sam jednog prolaznika da pozove broj 193 kako bi moje kolege došle i isključile akumulator i bile spremne ako zatreba dodatna pomoć – rekao je Živanović.

Znanje stečeno tokom brojnih obuka pomoglo mu je da brzo proceni situaciju i ne napravi grešku koja bi mogla dodatno da ugrozi povređenu ženu.

– Odmah sam procenjivao šta smem da uradim, jer povrede nisu uvek vidljive na prvi pogled. Video sam da joj je naslon sedišta pritisnuo telo uz volan, a noge su joj bile zaglavljene kod papučica. Uzeo sam baterijsku lampu i detaljno pregledao situaciju – objasnio je on.

Potom je usledila prava drama.

– Jednu nogu sam joj oslobodio, pronašao ručicu za podešavanje naslona i napravio prostor da mogu da joj priđem. Rekao sam joj da se opusti i osloni na mene. Čučnuo sam i rekao: "Kako ja idem unazad, tako idete i vi sa mnom". Polako sam je izvukao iz vozila i bezbedno izneo napolje – ispričao je hrabri vatrogasac.

Dodatnu opasnost predstavljala je mogućnost da automobil svakog trenutka plane, zbog čega je insistirao da vatrogasna ekipa što pre stigne na lice mesta.

Iako nije bio na dužnosti, Živanović kaže da nije mogao da ostane po strani.

– Nisam bio na poslu, ali to ništa ne menja. Smatrao sam da je moja dužnost kao čoveka da pomognem. Pokazalo se da su znanje i iskustvo koje imam nekome možda spasili život. U takvim situacijama svaki minut je dragocen – rekao je on.

Na kraju je svim vozačima uputio važnu poruku.

– Niko od nas nije sam u saobraćaju. Smanjite brzinu, vodite računa o sebi, ali i o drugima – poručio je Dragan Živanović.

Njegova hrabrost i prisebnost pokazali su koliko jedan čovek može da napravi razliku u trenucima kada sekunde odlučuju između života i smrti.

(Blic)