Državljanka Srbije S. R. (27) iz Lazarevca poginula je tokom planinarenja na masivu Prokletija kod Gusinja, a dramatična i izuzetno opasna akcija Gorske službe spasavanja (GSS) Crne Gore i brojnih alpinista uspešno je okončana pronalaskom i izvlačenjem njenog tela iz ambisa.

Kako prenose mediji, nesrećna devojka nastradala je u subotu oko 13 časova kada se survala u provaliju, a sa njom su bila još dva planinara iz Srbije koja su odmah uputila poziv za pomoć.

S. R. je inače živela i radila u Beogradu, a iz Alpinističkog odseka „Stena”, sa kojima je pošla na ovu ekstremnu turu, oglasili su se za Alo! povodom stravične nesreće, ističući da se radilo o veoma zahtevnom poduhvatu gde se greška plaća životom.

- Ta grupa je imala dosta znanja, oni su imali obuke, svi su prošli kurseve. Planinari iz grupe su primetili da devojke nema, ali pošto je teren veoma nepristupačan potraga je trajala dugo. Najtužnije od svega je što se ovako završilo - naveli su iz Alpinističkog odseka „Stena”.

Iskusni planinar i vodič Ahmet Reković, koji se nalazio na mestu događaja, istakao je za crnogorske medije da je helikopter neprestano kružio oko planinskog vrha Maja Zastanic, na samoj granici Crne Gore i Albanije, sve dok telo nije locirano.

- Na samom vrhu ona je pokušala da zaobiđe jednu stenu, kada je propala. Ispod je provalija duboka 250 metara. To je neverovatno nepristupačan vrh. Pravi šiljak je visine 2.275 metara i prvi put je osvojen tek pre dve godine. Helikopter je morao da spusti spasioce na tu dubinu i da kruži iznad dok telo nije locirano i izvučeno. Stradala planinarka je bila vrlo iskusna i već je osvajala vrhove na Alpima. Ovde nije reč o neiskustvu, već o ulasku u realno veliki rizik. Ovaj vrh je izazovan i postao je stvar prestiža među alpinistima, što je potpuno nepotrebno - objasnio je Reković.

On je upozorio da je ova godina posebno teška jer je sneg na visinama iznad 1.800 metara i dalje veliki, te je apelovao na sve koji dolaze na Prokletije da obavezno angažuju vodiče i ne ulaze u nepotrebne rizike.

Potresna oproštajna poruka

Na društvenim mrežama objavljena je potresna oproštajna poruka posvećena tragično stradaloj S. R. (27). Reč je o stihovima pesme „Smrt nije ništa” autora Henrija Skota Holanda, koja pruža utehu i govori o večitoj povezanosti živih i preminulih: „Smrt nije ništa posebno - samo sam otišao u drugu sobu. Ja sam ja i vi ste vi - što smo bili, još smo uvek. Zovite me mojim starim imenom, razgovarajte sa mnom kao i uvek. Neka ne bude promene u vašem glasu, neka ne bude usiljen, svečan i žalostan. Smejte se, kao što smo se uvek smejali našim veselim šalama. Zabavljajte se, smejte se, mislite na mene, molite za mene. Neka ne budem zaboravljen samo zato što me ne vidite. Čekam vas, negde blizu, tu iza ugla. Sve je u redu.”

Prokletije odnele 10 života

Masiv Prokletija, koji predstavlja završetak Dinarida, postao je poslednjih godina omiljena, ali i najsmrtonosnija destinacija za planinare i alpiniste. Na nekada vrlo nepristupačnim vrhovima kod Plava i Gusinja, u ne tako dugom periodu, stradalo je čak deset planinara iz raznih krajeva sveta. Sama akcija potrage i izvlačenja stradale planinarke iz Srbije bila je izuzetno teška, pa je prethodnog dana morala da bude i privremeno prekinuta zbog ogromnih problema i opasnosti sa kojima su se suočili piloti helikoptera.

Tekst: Mihajlo Žilović

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