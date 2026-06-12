Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu je dana 12. juna 2026. godine doneo rešenja kojima je prema okrivljenima Saši Vukoviću Bosketu, Mariu S, Danki V, Nenadu L, Dejanu S. i Jasni Ž. produžio pritvor, koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana.

Kako se navodi u saopštenju, pritvor je prema okrivljenima Saši Vukoviću Bosketu i Mariu S. produžen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 1, 3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku i to: usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

- Nadalje, pritvor je prema okrivljenoj Danki V. produžen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 4 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno budući da je osnovano sumnjiva da je izvršila krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi se u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, pritvor je prema okrivljenima Nenadu L. i Dejanu S. produžen iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 3 u vezi člana 498 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

- Pritvor je prema okrivljenoj Jasni Ž. produžen na osnovu odredbe člana 498 stav 1 u vezi člana 211 stav 1 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku, odnosno usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljena, u slučaju boravka na slobodi, ometati krivični postupak uticanjem na svedoke, kao i da će uništiti, sakriti, izmeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove krivičnog dela - navodi se u saopštenju.

Okrivljenima Saši Vukoviću Bosketu i drugima na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu iz člana 114 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 33 KZ, i dr.

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rešenja.

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