Najvažnije
- SAD i Iran postigli su dogovor o prestanku rata, strane još treba da potpišu dokumente
- Tramp otkazao planirane raketne udare i bombardovanje Irana
- Američka Centralna Komanda tvrdi da je Ormuski moreuz otvoren
Uživo
Maroević iz Dohe: Čini mi se da je region trenutno bliži nastavku sukoba nego razrešenju
Iako je američki predsednik Donald Tramp u poslednjem trenutku otkazao planirane napade na Iran i poručio da je postignut dogovor sa Teheranom, iz iranskog rukovodstva stižu demantiji da je bilo kakav sporazum prihvaćen. Urednik na internet portalu RTS-a Rade Maroević, koji se uživo javio iz Dohe, kaže da su informacije iz Vašingtona i Teherana i dalje kontradiktorne i da nema naznaka da će tokom dana biti mnogo jasnije.
"Jedino što sa sigurnošću znamo jeste da su katarske diplomate hitno otputovale u Teheran na razgovore sa najvišim iranskim zvaničnicima. Međutim, čini mi se da je ovaj region u ovom trenutku možda čak bliži nastavku sukoba nego nekom razrešenju", ocenio je Maroević, ukazujući na složen položaj u kojem se nalaze i Sjedinjene Države, i Iran, ali i države Persijskog zaliva.
Govoreći o posledicama krize po Katar, Maroević je istakao da se svakodnevni život nije drastično promenio, ali da su ekonomija i turizam već osetili ozbiljne posledice. Prema njegovim rečima, popunjenost turističkih kapaciteta pala je na oko trećinu u odnosu na period pre eskalacije sukoba, dok se brojni planirani događaji za sada samo odlažu.
"Katarci kažu da odlaganje nije najveći problem – problem će biti ako počnu otkazivanja", naveo je Maroević, prenosi RTS.
Cene nafte pale na najniži nivo u poslednja dva meseca
Azijska tržišta akcija zabeležila su danas snažan rast nakon novih signala o mogućem mirovnom sporazumu na Bliskom istoku, dok su cene nafte pale na najniži nivo u poslednja dva meseca.
Cena američke sirove naftepala je za 1,2 odsto na 86,69 dolara po barelu, nakon pada od 2,6 odsto prethodnog dana, preneo je Rojters.
Nafta Brent pojeftinila je za 1,1 odsto na 89,40 dolara po barelu, posle gotovo troprocentnog pada tokom prethodne trgovinske sesije.
Najširi MSCI indeks azijsko-pacifičkih akcija bez Japana porastao je za 3,2 odsto.
Južnokorejski KOSPI skočio je 7,4 odsto, japanski Nikkei 2,7 odsto, kineski CSI300 jedan odsto, dok je hongkonški Hang Seng porastao 1,3 odsto.
Rast je zabeležen i na Volstritu, gde su sva tri glavna indeksa ostvarila najveće dnevne dobitke od aprila.
Američke snage oborile dva iranska drona za jednosmerno napadanje
Američke snage oborile su dva iranska drona za jednosmerno napadanje dok je Teheran pokušavao da napadne komercijalne brodove koji su prolazili kroz Ormuski moreuz, preneo je danas Rojters, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika.
"Protok saobraćaja kroz moreuz se nastavlja", dodao je zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u četvrtak da očekuje u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su "dokumenti blizu konačnih oblika".
Sa druge strane, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei rekao je da je Teheran pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma sa SAD i dodao da Iran neće praviti kompromis kad je reč o njihovim "crvenim linijama".
Netanjahu je izrazio optimizam po pitanju potencijanlog sporazuma SAD i Irana
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio je u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom optimističan stav o sporazumu o novom nacrtu sporazuma sa Iranom, saopšteno je iz Netanjahuovog kabineta.
U saopštenju se navodi da je u razgovoru bilo reči o "novom memorandumu o razumevanju sa Iranom u vezi sa stupanjem u pregovore", prenosi Tajms of Izrael.
"Iako Izrael nije strana memoranduma o razumevanju, premijer je izrazio zahvalnost predsedniku Trampu na obećanju da će konačni sporazum postignut na kraju pregovora uključivati uklanjanje obogaćenog uranijuma, demontažu infrastrukture za obogaćivanje, ograničenja proizvodnje raketa i prestanak iranske podrške svojim terorističkim saveznicima u regionu", navodi se u saopštenju.
Iran: Pristali smo na najveći deo nacrta, nema kompromisa o "crvenim linijama"
Iran je pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslvoa Ismail Bakaj i istakao da Iran neće praviti kompromis kad je reč o njihovim "crvenim linijama".
Bakaj je naglasio da Iran još nije doneo konačnu odluku o sporazumu, dodajući da je najveći deo teksta kompletiran, iako su SAD "stalno menjale stav", prenose mediji.
On je rekao da Katar i Pakistan aktivno učestvuju u posredničkim naporima, ali da su nedavne akcije SAD, odnosno napadi na Iran, uticale na diplomatski proces.
Istakao je da je situacija u vezi sa Ormuskim moreuzom postala sve manje bezbedna zbog američkih akcija.
Komentari (0)