Iako je američki predsednik Donald Tramp u poslednjem trenutku otkazao planirane napade na Iran i poručio da je postignut dogovor sa Teheranom, iz iranskog rukovodstva stižu demantiji da je bilo kakav sporazum prihvaćen. Urednik na internet portalu RTS-a Rade Maroević, koji se uživo javio iz Dohe, kaže da su informacije iz Vašingtona i Teherana i dalje kontradiktorne i da nema naznaka da će tokom dana biti mnogo jasnije.

"Jedino što sa sigurnošću znamo jeste da su katarske diplomate hitno otputovale u Teheran na razgovore sa najvišim iranskim zvaničnicima. Međutim, čini mi se da je ovaj region u ovom trenutku možda čak bliži nastavku sukoba nego nekom razrešenju", ocenio je Maroević, ukazujući na složen položaj u kojem se nalaze i Sjedinjene Države, i Iran, ali i države Persijskog zaliva.

Govoreći o posledicama krize po Katar, Maroević je istakao da se svakodnevni život nije drastično promenio, ali da su ekonomija i turizam već osetili ozbiljne posledice. Prema njegovim rečima, popunjenost turističkih kapaciteta pala je na oko trećinu u odnosu na period pre eskalacije sukoba, dok se brojni planirani događaji za sada samo odlažu.

"Katarci kažu da odlaganje nije najveći problem – problem će biti ako počnu otkazivanja", naveo je Maroević, prenosi RTS.