Filozofski fakultet u Beogradu i dalje nije dostavio sve odgovore u vezi sa stradanjem studentkinje sa tog fakulteta, iako je rok za to istekao. Ovakav razvoj događaja dodatno je pojačao zabrinutost javnosti, ali i otvorio pitanje odnosa prema odgovornosti i pijetetu.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je da ta institucija još uvek čeka odgovore na ukupno 25 pitanja koja su upućena Filozofskom fakultetu, a koja se odnose na okolnosti ovog tragičnog događaja.

– Obratili smo se Filozofskom fakultetu i trenutno analiziramo sve što se tiče eventualnih administrativnih propusta. Ispitujemo kako je bio organizovan ulazak, izlazak i boravak na fakultetu, kao i broj prisutnih osoba i način na koji je sve bilo uređeno – rekao je Pašalić novinarima tokom događaja u Dečijem kulturnom centru.

On je naveo da je deo odgovora već stigao, ali da kompletna dokumentacija još nije dostavljena, uprkos tome što je predviđeni rok istekao u nedelju. Prema njegovim rečima, očekuje se da preostali odgovori pristignu putem pošte.

– U zavisnosti od sadržaja odgovora koje dobijemo, odlučićemo da li će postupak biti zaključen ili će se dalje nastaviti, kako bismo utvrdili sve činjenice i eventualne propuste u organizaciji rada i boravka na fakultetu – objasnio je Pašalić.

Ovaj slučaj i dalje izaziva veliku pažnju javnosti, dok se očekuje da nadležni organi utvrde sve okolnosti i eventualnu odgovornost.