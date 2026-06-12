Muškarac i žena godinu dana su iskorišćavali psihički i mentalno bolesnog 43-godišnjaka u Zagrebu. U istrazi je otkriveno da su, 35-godišnja žena i 36-godišnji muškarac iskoristili psihičko i mentalno zdravlje 43-godišnjaka, koji nije bio sposoban da samostalno donosi odluke zbog smanjene sposobnosti prosuđivanja, te su kod njega stvorili odnos zavisnosti i nadzora.

Od juna prošle do 5. juna ove godine, sumnja se, da su ga muškarac i žena smestili u jednu prostoriju u sklopu objekta u kojem stanuju na području Dubrave bez osnovnih sanitarnih i higijenskih uslova za život ljudi. Osim toga, navodi policija, uskraćivali su mu hranu i terapiju od koje je bio zavisan.

S namerom da uspostave kontrolu nad žrtvom s ciljem pribavljanja nepripadajuću materijalnu korist, iskorišćavali su emocionalno stanje oštećenog te ga pretnjama i fizičkim nasiljem prisiljavali na protivpravno ponašanje, a što je oštećeni iz straha za svoj život i činio. Na takav su ga način doveli u stanje intenzivnog straha, bespomoćnosti i potpune podređenosti.

Na osnovu takvog odnosa, sumnja se, u decembru 2025. godine podsticali su ga i prisiljavali na krađe u trgovačkim centrima na području Zagreba, Karlovca, Poreča, Pule i Bjelovara. Navedena protivpravna dela, sumnja se, oštećeni je činio na način da su osumnjičeni zajedno s njim dolazili u trgovine te su stavljali razne artikle u kolica koja je gurao oštećeni, a dolaskom do ulaznih vrata izbegli bi naplatu, dok bi ukradene artikle svojim automobilom odvozili na mesto stanovanja na području Dubrave.

Sumnja se, nadalje, da su osumnjičeni u tri navrata tokom marta i aprila, koristeći odnos zavisnosti i nadzora nad oštećenim, od njega zatražili da podigne novčane pozajmice u banci. Nakon što je banka oštećenom odobrila pozajmicu i isplatila novac, osumnjičeni su novac i bankovnu karticu oštećenog zadržali za sebe, čime su stekli protivpravnu imovinsku korist.

Takođe se sumnja da su u petak, 5. juna 2026. godine, osumnjičeni 43-godišnjaku uputili ozbiljne pretnje s ciljem da ga prisile da im pribavi razne artikle, što je on u strahu za svoj život i pokušao da uradi u trgovačkom centru na području Bjelovara, ali su ga u tome sprečili pripadnici obezbeđenja koji su ga zadržali do dolaska policije.

Policijska uprava zagrebačka sprovela je kriminalističko istraživanje i privela osumnjičene, dok je oštećeni stavljen pod zaštitu u skladu sa Protokolom za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovine ljudima.

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