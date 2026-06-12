Bivši policajac Ljubo Milović osuđen je danas u Višem sudu u Podgorici na četiri godine zatvora zbog krivičnog dela stvaranje kriminalne organizacije, dok je Marko Novaković osuđen na sedam godina zatvora zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja i za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.

Presudu je izrekao predsednik veća sudija Amir Đokaj, a u veću su bile i sudije Sanja Keković i Natalija Boričić.

Sud je optužene oglasio krivim u predmetu u kojem ih je Specijalno državno tužilaštvo teretilo za povezanost sa kavačkim kriminalnim klanom i odavanje podataka vođi te kriminalne organizacije Radoju Zviceru o kretanju šefa suprotstavljene škaljarske grupe, pokojnog Jovana Vukotića.

Prema navodima presude, Zvicer je određivao uloge pripadnicima kriminalne organizacije, odlučivao ko će biti meta napada, a preko Milovića i Novakovića nalagao praćenje Vukotića. Sud je optuženima odredio pritvor.

Prilikom odmeravanja kazne Miloviću, sud je kao olakšavajuće okolnosti cenio činjenicu da ranije nije osuđivan i da je otac maloletnog deteta.

Kod Novakovića sud nije našao olakšavajuće okolnosti, dok je kao otežavajuću okolnost cenio njegovu raniju osuđivanost zbog krivičnog dela teška telesna povreda, za koje mu je bila izrečena uslovna kazna od šest meseci zatvora.

Specijalno državno tužilaštvo teretilo je Milovića i Novakovića da su sa umišljajem tokom 2020. godine pomagali Radoju Zviceru i drugim pripadnicima kriminalne organizacije prikupljanjem i prosleđivanjem podataka o kretanju Jovana Vukotića.

Prema optužnici, Novaković je kao službenik Odeljenja bezbednosti Kotor zloupotrebljavao službeni položaj dostavljajući policijske podatke Miloviću, koji ih je potom prosleđivao Zviceru.

Miloviću je ovo prva izrečena presuda. Protiv njega se vodi više krivičnih postupaka, a nedostupan je državnim organima od jula 2022. godine.

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