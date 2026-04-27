Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak teške saobraćajne nesreće koja se dogodila danas oko 13.30 sati na autoputu Šabac–Ruma, u blizini petlje kod Hrtkovaca.

Prema prvim informacijama, u nesreći su poginule tri osobe, dok su dve povređene. Do sudara je, kako se sumnja, došlo kada je vozač automobila marke „ford“, tamno sive boje, vozio u kontra smeru brzinom od oko 130 kilometara na sat.

U sudaru je učestvovao i „golf“ crne boje, a pretpostavlja se da je do nezgode došlo nakon što je jedno vozilo skrenulo na pogrešno uključenje i završilo u suprotnom smeru na autoputu.

Oba automobila pretrpela su veliku materijalnu štetu, a prizori sa lica mesta svedoče o silini udarca. Na snimku koji kruži internetom vide se uništena vozila i prisustvo hitnih službi koje su odmah reagovale.

Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti ove teške tragedije, dok se apeluje na vozače da budu dodatno oprezni, posebno na autoputevima gde i najmanja greška može imati fatalne posledice.