Državljanka Srbije M.G. (40) preminula je od povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mestu Kuside, iznad Slanog jezera kod Nikšića. Nesreća se dogodila tokom prepodneva na magistralnom putu Nikšić–Vilusi.

M.G. se nalazila na motociklu, dok je njen suvozač zadobio teške povrede i nalazi se u životno ugroženom stanju. Nakon nesreće povređeni su transportovani u nikšićku bolnicu, gde je M.G. podlegla povredama.

Prema prvim informacijama iz istrage, motocikl se kretao iz pravca Vilusa ka Nikšiću, a dolaskom u mesto Kuside prešao je preko uzdužne neisprekidane linije, nakon čega je došlo do pada na kolovoz.

Uviđaj na licu mesta obavili su pripadnici policije, a okolnosti koje su dovele do nesreće biće utvrđene daljom istragom, preneo je podgorički portal Dan.