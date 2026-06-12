Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da rat u Ukrajini i sukobi na Bliskom istoku mogu da budu završeni već ove godine, ukoliko za to bude postojala politička volja nekoliko ključnih lidera.

U intervjuu za televiziju Al Arabija, Lukašenko je ocenio da svet trenutno ima retku priliku da zaustavi dva velika sukoba koja potresaju međunarodnu politiku – rat između Rusije i Ukrajine i krizu na Bliskom istoku.

- Da li je uopšte moguće zaustaviti ove ratove, posebno ovde, u našem regionu, ali i ne samo u našem, već i na Bliskom istoku? Kao nikada ranije imamo mogućnost da zaustavimo ove ratove. Sve zavisi od želje bukvalno nekoliko ljudi. Ako te želje bude, ovi ratovi se sigurno mogu završiti ove godine. Čak i sukob Rusije i Ukrajine može da se završi ove godine - rekao je Lukašenko.

Ukrajina teži problem od Bliskog istoka

Lukašenko smatra da je rat u Ukrajini složeniji od sukoba na Bliskom istoku. Prema njegovoj oceni, ukrajinski sukob ima dublje političke, vojne i bezbednosne slojeve, zbog čega je teže doći do dogovora koji bi zadovoljio sve strane.

Govoreći o Bliskom istoku, beloruski predsednik je rekao da tamošnji sukob ne vidi prvenstveno kao rat između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, već kao sukob Izraela i Irana, u koji su SAD uvučene zbog, kako je naveo, kratkovide politike pojedinih američkih lidera.

- Znam stav predsednika SAD, od kojeg mnogo zavisi u zaustavljanju ovog rata. On je usmeren na to da se taj rat prekine, jer drugog izlaza nema. Drugog rešenja ovde nema - rekao je Lukašenko.

Tramp kao ključni faktor

Lukašenko je posebno ukazao na ulogu američkog predsednika Donalda Trampa, ocenjujući da od Vašingtona u velikoj meri zavisi da li će se ratovi zaista zaustaviti ili će se nastaviti pod novim izgovorima.

Prema njegovim rečima, razlika između krize oko Ormuskog moreuza, Omanskog zaliva i rata u Ukrajini jeste u tome što je ukrajinski sukob mnogo komplikovaniji i dublje vezan za interese velikih sila.

- U tome je razlika između ovog sukoba u Ormuskom moreuzu i Omanskom zalivu i rata u Ukrajini. Ovde, u Ukrajini, sukob je složeniji nego tamo, u Iranu - dodao je Lukašenko.

Njegova poruka dolazi u trenutku kada se sve češće govori o mogućim pregovorima, zamoru Zapada od rata i potrebi da se pronađe izlaz iz kriza koje su već promenile bezbednosnu sliku Evrope i Bliskog istoka.

Lukašenko smatra da se ključ ne nalazi u desetinama diplomatskih formata, već u odluci malog broja ljudi koji mogu da preseku političku blokadu.

Ako, kako kaže, ta odluka bude doneta, ratovi bi mogli da se završe već ove godine. U suprotnom, svet ulazi u novu rundu iscrpljivanja, udara, sankcija i pregovora bez kraja.