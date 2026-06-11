Jedna osoba je poginula, a devet ljudi je teško povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se oko 14 časova dogodila u Hrvatskoj, na području opštine Udbina.

Nesreća se dogodila na lokalnom putu koji vodi iz mesta Podudbina prema čvoru Udbina na autoputu A1, kada je automobil bugarskih registarskih oznaka sleteo sa puta.

Na mesto nesreće upućen je i helikopter Hitne helikopterske medicinske službe, a više detalja o uzrocima tragedije biće poznato nakon što policija obavi uviđaj.

Kako je za 24sata potvrdila PU ličko-senjska, policija je posumnjala u ilegalni prevoz, pa je krenula da prati automobil, ali im se vozač ubrzo izgubio iz vida.

„Nakon otprilike deset minuta zaprimljena je dojava o nesreći na području Udbine. Dolaskom na mesto događaja utvrđeno je da je reč o istom vozilu koje je prethodno bilo predmet policijskog postupanja. Jedan čovek je smrtno stradao, devetoro je povređeno. Jedan čovek je pokušao da pobegne, ali je uhvaćen, dok se za drugim još traga“, navode iz policije.

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