Napad na muzej sevastopoljske panorame bio je motivisan zverskom mržnjom, a naručili su ga London i Pariz, izjavio je ambasador Rodion Mirošnik, izaslanik ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima.

Dronovi Oružanih snaga Ukrajini pogodili su u noći sa srede na četvrtak krov muzeja "Odbrana Sevastopolja" na Krimu i zapalili zdanje. U napadu je izgorela kopija panorame slikara Franca Ruboa sa početka 20. veka, koju su sovjetski umetnici napravili posle Drugog svetskog rata na osnovu fragmenata spasenih od napada nacističke Nemačke.

"Banderovci su bili izvršioci, nalogodavci su bili na Zapadu", napisao je Mirošnik na Telegramu.

"Teško je objasniti ukrajinskim zvaničnicima ili onima na Zapadu kako je panorama Sevastopolja kulturna baština od globalnog značaja. To je jednostavno životinjska mržnja, i naravno naređenje Britanaca i Francuza, kojima je Sevastopolj bio kost u grlu pre 170 godina", dodao je Mirošnik.

Velika Britanija i Francuska su 1854. godine napali Rusiju kao saveznici Osmanskog carstva i iskrcali vojnu ekspediciju na Krim. Ruboova panorama je prikazivala odbranu Sevastopolja od njihove opsade 1855. godine.

Mirošnik je napomenuo da će svi prikupljeni dokazni materijali, uključujući i ekspertske procene, biti dostavljeni međunarodnim organizacijama nadležnim za očuvanje globalne kulturne baštine.