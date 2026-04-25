Više javno tužilaštvo u Vranju podiglo je optužnicu protiv dvojice osumnjičenih za pljačku koja se dogodila 24. avgusta 2025. godine na jugu Srbije - A. E. (41) i A. E. (40) iz Drenasa, dok se očekuje da će Viši sud uskoro započeti suđenje u odsustvu, s obzirom na to da su oni i dalje u bekstvu.

Prema navodima iz optužnice, pljačka se dogodila u ranim večernjim satima, kada je vlasnik radnje za streljačku opremu napadnut na ulazu u selo Veliki Trnovac dok se vraćao kući. Napadači su ga, kako se sumnja, najprije udarili vozilom kako bi ga zaustavili, a zatim su ga poprskali sprejem u oči i savladali. U kratkom vremenu oteli su izuzetno vrednu imovinu - oko dva kilograma zlata, kao i veću količinu deviza i dinara, nakon čega su pobegli prema Kosovu, ne zaustavljajući se na graničnom punktu.

Istraga je pokazala da napad nije bio slučajan, već pažljivo planiran. Jedan od osumnjičenih boravio je u Bujanovcu više od mesec dana pre pljačke, gde je radio u pekari i autopraonici, što istražitelji smatraju paravanom za praćenje kretanja žrtve. Samo dva dana pre izvršenja krivičnog dela pridružio mu se rođak, s kojim je, kako se sumnja, realizovao plan do najsitnijih detalja.

Policija u Bujanovcu uspela je u roku od svega deset dana da identifikuje osumnjičene, zahvaljujući intenzivnom radu na terenu i velikom broju obavljenih razgovora. Tokom istrage korištene su i dodatne metode provere, uključujući poligrafsko testiranje pojedinih osoba. Posebnu zabrinutost izazivaju podaci do kojih su došli istražitelji, a koji ukazuju da su osumnjičeni od ranije poznati organima gonjenja. Prema informacijama iz policijskih izvora, oni se dovode u vezu sa desetinama krivičnih dela, uključujući nasilje, ucene i teške krađe, što dodatno potvrđuje sumnju da je reč o iskusnim i organizovanim izvršiocima.

Protiv njih je raspisana međunarodna poternica, ali uprkos tome još uvek nisu dostupni pravosudnim organima. Upravo zbog toga, sud u Vranju će, prema najavama, pokrenuti postupak suđenja u odsustvu, dok se paralelno nastavljaju aktivnosti na njihovom lociranju i eventualnom izručenju.

Alo/Sandžak danas

