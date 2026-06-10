Prema navodima kineskog izdanja NetEase, ruska vojska kontroliše između 85 i 90 odsto teritorije Konstantinovke, dok se u pojedinim delovima grada i dalje vode završne borbe.

Američki Institut za proučavanje rata procenjuje da su ruske snage tokom višemesečne operacije uspele da ozbiljno oslabe ukrajinsku logistiku, koristeći avionske bombe FAB-500 i FAB-3000, kao i rakete H-38ML.

Posebno su pogođeni putevi H20 i T0504, koji predstavljaju ključne saobraćajne pravce za dopremanje municije i evakuaciju ranjenih ukrajinskih vojnika.

Otvara se put ka novim ciljevima

Prema oceni autora teksta, pad Konstantinovke mogao bi da ima mnogo šire posledice od gubitka jednog grada.

Ruske jedinice mogle bi da nastave napredovanje prema Družkovki i Časovom Jaru, dok bi ukrajinski položaji u ovom delu Donbasa bili izloženi dodatnom pritisku ruske artiljerije.

Istovremeno, dok je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski govorio o mogućnosti izvođenja udara balističkim raketama duboko na teritoriju Rusije, sa fronta su stizale vesti o daljem napredovanju ruskih snaga.

Izbeglice postaju nova tema evropske politike

Rat u Ukrajini izaziva sve veće političke rasprave u evropskim državama, posebno kada je reč o ukrajinskim muškarcima vojnog uzrasta koji su utočište pronašli u zemljama Evropske unije.

Predstavnici nemačke Alternative za Nemačku traže ukidanje socijalnih davanja i povratak ukrajinskih izbeglica, smatrajući da evropski poreski obveznici ne bi trebalo dugoročno da finansiraju radno sposobne muškarce.

Sa druge strane, levičarske partije upozoravaju da bi takav potez predstavljao ozbiljan humanitarni problem i mogao da ugrozi živote ljudi koji bi bili vraćeni u ratnu zonu.

Sve veći troškovi opterećuju Evropu

Energetska kriza, inflacija i usporavanje privrednog rasta dodatno opterećuju budžete evropskih država, zbog čega se sve češće postavlja pitanje koliko dugo će Evropa moći da održava postojeći nivo pomoći Ukrajini.

Mnogi Ukrajinci koji su se sklonili u evropske zemlje pronašli su posao, iznajmili stanove i uključili porodice u lokalne obrazovne sisteme, dok ankete pokazuju da većina njih ne planira povratak u zemlju.

Prema oceni autora analize NetEase, poruke Kijeva o mogućim udarima balističkim raketama predstavljaju pokušaj da se obezbedi dodatna podrška zapadnih saveznika i izvrši pritisak na Moskvu.

U isto vreme, rusko rukovodstvo takve poruke doživljava sa rezervom, smatrajući da se njima pokušava kupiti vreme uz nastavak zapadne vojne pomoći.

Dok se borbe u Donbasu nastavljaju, vojna situacija na frontu i političke rasprave u evropskim prestonicama sve više se prepliću i utiču jedna na drugu.