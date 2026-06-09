Prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) sutra, 10. juna, stižu penzije za najveću grupu penzionera.

Za penionere koji pripradaju kategoriji zaposleni isplata počinje 10. juna bez obzira da li penzije dobijaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta, navodi se u zvaničnom saopštenju Fonda PIO.

Novac za oko 1.419.612 penzionera

Prema poslednjim zvaničnim podacima Fonda PIO iz aprila 2025. godine ukupan broj osiguranika iz kategorije zaposlenih je 1.419.612.

Od ovog broja starosnu penziju prima 942.807 osiguranika, invalidsku penziju 194.271 osiguranika, a porodičnu prenziju 282.534.

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