Dvadesetčetvorogodišnja žena uhapšena je u gradu Đirona, na osnovu međunarodne poternice raspisane zbog krivičnih dela počinjenih u italijanskoj Veneciji.
Ona se, zajedno sa još 19 osoba, nalazi pod istragom italijanskih vlasti zbog krađe i džeparenja u jednom od najznačajnijih gradova italijanskog turizma.
Karabinjeri iz Venecije su još pre nekoliko meseci pokrenuli opsežnu istragu protiv ove grupe, koju uglavnom čine državljani Bosne i Hercegovine.
Nalog za hapšenje izdao je javni tužilac u Veneciji, na osnovu kog je raspisana međunarodna poternica.
Osumnjičena je locirana u Đironi, a prilikom policijske provere utvrđeno je da nema regulisan boravak u Španiji, kao i da je za njom na snazi međunarodna poternica.
