Ulcinjska policija isključila je iz saobraćaja četiri četvorocikla - kvad vozila i podnela prijave protiv više osoba zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja.

- Postupajući po prijavama građana, a imajući u vidu ugrožavanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, naročito na lokacijama sa izraženom frekvencijom pešaka, službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su 10. juna 2026. godine preduzeli mere i radnje iz svoje nadležnosti i iz saobraćaja isključili četiri vozila kategorije četvorocikl (ATV/kvad vozila), koja su bila iznajmljena od strane jedne rent-a-quad kompanije, a kojima su upravljali strani državljani, koji su tom prilikom sankcionisani zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima - kazali su iz Uprave policije.

Kontrolom je utvrđeno da su državljani Savezne Republike Nemačke A. S. (19), A. S. (23) i E. I. (32), kao i državljanin Republike Srbije S. A. (23), počinili više prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji se odnose na upravljanje vozilom bez položene vozačke dozvole za kategoriju vozila kojom su upravljali, neposedovanje važeće vozačke dozvole tokom kontrole i nedavanje iste na uvid ovlašćenim policijskim službenicima, upravljanje vozilom bez istaknutih registarskih oznaka, kao i upravljanje neregistrovanim vozilom.

- Takođe, zbog utvrđenih nepravilnosti, protiv pravnog lica koje se bavi iznajmljivanjem navedenih vozila, kao i odgovornog lica u pravnom licu, biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave. U odnosu na jedno od kontrolisanih vozila biće preduzete i mere iz nadležnosti carinskih organa zbog sumnje na počinjeni carinski prekršaj - dodaju iz UP.

Navedena vozila su isključena iz saobraćaja i biće predmet daljih provera i kontrole tehničke ispravnosti.

- Uprava policije upozorava da nepropisno i nestručno upravljanje vozilima kategorije četvorocikl predstavlja bezbednosni rizik, naročito u urbanim zonama i turističkim područjima sa velikom koncentracijom pešaka. Osim stvaranja prekomerne buke i uznemiravanja građana, ovakvim ponašanjem može doći do izazivanja saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama po vozače, pešake i druge učesnike u saobraćaju. Iz navedenih razloga službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj će u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama ove kategorije vozila - poručili su iz policije u saopštenju.

Alo/RTCG

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