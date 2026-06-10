Protivvazdušna odbrana aktivirana je večeras u pojedinim delovima Irana, a na nekim lokacijama čuju se eksplozije, javljaju iranski mediji.

Prema izveštajima iranskih agencija, zvuci protivvazdušne odbrane čuli su se i zapadno od Teherana.

Protivvazdušna odbrana aktivirana je u jugozapadnoj iranskoj provinciji Fars, a agencija Mehr izveštava da je eksplozija koja se čula u gradu Farsu bila posledica aktiviranja sistema protivvazdušne odbrane van grada. Ta agencija dodaje da su se u južnom gradu Minab čule eksplozije.

Novinska agencija Tasnim navodi da su se četiri eksplozije čule u Siriku, na jugu Irana. Američki ministar odbrane Pit Hegset najavio je ranije večeras da će Sjedinjene Američke Države večeras bombardovati ključne iranske objekte, čime je potvrdio prethodnu pretnju predsednika SAD Donalda Trampa.

Tramp ranije danas najavio da će SAD večeras "napasti Iran veoma snažno", navodeći da su američke snage već izvele udare i da će nastaviti sa napadima.

On je prethodno izjavio da će možda narediti da vojska Sjedinjenih Američkih Država ponovo pokrene napade na iranske elektrane i mostove, istakavši da je Iran isuviše odugovlačio u pregovorima sa SAD.

Tramp je juče izjavio da je iranska vojska napala i oborila helikopter "Apač" američke vojske u blizini Ormuskog moreuza,nakon čega je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila da je pokrenula nove, uzvratne napade na Iran. Kao odgovor, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je napao američku Petu flotu u Bahreinu dronovima, upozoravajući na "još oštriji odgovor" ukoliko se nastavi "američka agresija", a kasnije je objavio da su izvedeni i napadi na američke baze u Kuvajtu i Jordanu.