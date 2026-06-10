Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su D. R. (38) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pregledom vozila kojim je osumnjičeni upravljao, na teritoriji Sremske Mitrovice, policija je pronašla oko kilogram materije za koju se sumnja da je opojna droga hašiš, saopštio je MUP.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u nadležno tužilaštvo.

Akcija je izvedena munjevito, kada su pripadnici policije svojim vozlima presekli put osumnjičenom i blokirali njegovo kretanje. Potom je D. R: izvučen iz vozila i bačen na asfalt kada su mu stavljene lisice na ruke. Ubrzo potom pronađena je droga.

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