U nedelju, 8.juna, u Barseloni je ubijen Mario Đolović kada mu je napadač prišao i u njega ispalio rafal iz automatskog pištolja. Za manje od 48 sati, u Barseloni se dogodila nova pucnjava kada je napadač prišao žrtvi i ispalio hitac u glavu. Žrtva je ubijena na licu mesta, a katalonska policija ispituje da li je iz Istočne Evrope. Prve i nezvanične informacije ukazuju da je reč o državljaninu Crne Gore.

Naime, jutros oko 9.50 sati, ispred kancelarije Nacionalne policije u Barseloni likvidiran je muškarac kada mu je napadač prišao s leđa i ispalio hitac u glavu.

Kako se vidi na fotografijama sa nadzornih kamera, napadač je obučen u belu majicu, braon kratke pantalone, crne patike. Nosi ranac i crnu torbicu.

Kako prenose španski medii, pokrenuta je policijska akcija.

- Mislili smo da je petarda ili da je pukla automobilska guma - rekla je devojka koja je sedela u kafiću u blizini mesta zločina.

Očevici navode da su se, nakon što su čuli snažan zvuk, okrenuli i videli čoveka kako leži na zemlji.

Kako javljaju tamošnji mediji, napadač je pobegao peške dok su ljudi u tom području tražili zaklon i pojurili u obližnje lokale.

Navodno, napadač je napustio mesto zločina preko ulice Granada del Penedes, skrenuo u prolaz Hulijan Romea i otišao do ulice Gala Plasidija, gde je pištolj ostavio na klupi na autobuskoj stanici, ispod biciklističke kacige.

Oružje je pronašao svedok ispod biciklističke kacige, iste one koju je napadač nosio na snimcima sa nadzornih kamera.

Svedok zločina je ispričao da je video ubicu kako prilazi žrtvi s leđa i puca mu u glavu. Navodno je zatim prišao da ponovo zapuca, ali kada je shvatio da je žrtva mrtva, nije ponovo upotrebio oružje.

Neki od svedoka pritrčali su ranjenom muškarcu kako bi probali da mu pomognu, dok su drugi pozvali policiju i Hitnu pomoć.

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