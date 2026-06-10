Sanja Jovanović preminula je juče u Nišu, a tragičnu vest saopštio je na svom sajtu Nezavisni sindikat policije.

"Sa dubokom tugom i neizmernom žalošću obaveštavamo članove Nezavisnog sindikata policije, kolege i prijatelje da nas je 9. juna 2026. godine, prerano napustila naša koleginica iz Odreda Žandarmerije u Nišu i dugogodišnji član Nezavisnog sindikata policije, Sanja Jovanović, vodnik prve klase policije. Sanja je od 20. decembra 2011. godine časno, odgovorno i profesionalno obavljala svoju službu u Odredu Žandarmerije u Nišu, ostavljajući neizbrisiv trag među kolegama i svima koji su imali čast da je poznaju. Svojim profesionalizmom, hrabrošću, predanošću službi i izuzetnim ljudskim vrlinama stekla je poštovanje i poverenje svih sa kojima je sarađivala. Bila je pouzdan saborac, uvažena koleginica i osoba velikog srca, uvek spremna da pomogne drugima. Iza sebe je ostavila svoje najveće životno bogatstvo, decu Danicu, Lazara, Iliju, Ignjata i Taru", piše u njihovom saopštenju, između ostalog.

Sanja Jovanović postala je poznatija kada se pojavila na televiziji Zona Plus, kada se celoj zemlji pohvalila svojim porodičnim blagom.

-Ja sam oduvek želela da imam što veću porodicu. Minimum troje dece. Četvrto smo hteli da bude devojčica. Pored troje dece, dobili smo blizance Ignjata i Taru . Sad smo jedna velika proodica, to je naše najveće bogatstvo. Na jedan način je mnogo lepo, s druge strane je dosta obaveza oko njih. Potrebno je dosta pomoći da neko bude tu konstantno sa mamom. Kako rastu, već je malo drugačije. Ja svima savetujem da imaju što više dece. Da im je kuća puna smeha, radosti, veselja, sreće, ljubavi, to bih svima preporučila - rekla je tada Sanja.

Jovanoviće su tada posetili ministarka Darija Kisić i predsednik Gradske opštine Medijana Kocić i uručili im prigodne poklone.