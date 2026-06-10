Blokaderi su sinoć održali protest ispred zgrade Vlade Srbije, čime su blokirali Nemanjinu i Kneza Miloša, a desilo se ono što im se mesecima inače ponavlja - nije bilo više od stotinak.

Svašta se moglo videti na ovom okupljanju, ali, nažalost mnoge scene bile su prilično tužne...

Profesori su, tako, horski "pevali" čitajući tekst pesme sa papira.

Ipak, zvezda večeri je Katarina Jovanović koja je ranije otpevala onu "Ja sam bruka i sramota, ja sam čaša koju lomiš" pesmu.

Nije ni čudo što smo stoga imali situacije da joj se podsmevaju čak i drugi blokaderi...

Podsetimo, blokaderi su sinoć pokazali kako žale već godinu i po dana! Preziru Srbiju i građane, sve im je samo zabava i marketing, opširnije u POSEBNOJ VESTI.