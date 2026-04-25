Kalas je istakla da napadi na zaštitne strukture černobiljske elektrane ugrožavaju višedecenijske međunarodne napore, kao i ulaganja vredna 2,1 milijardu evra koja su bila usmerena na ublažavanje posledica nesreće, navodi se u zajedničkom saopštenju sa Evropskom komisijom.

Ona je takođe osudila, kako je navela, "nezakonito zauzimanje" Zaporoške nuklearne elektrane, najveće u Evropi, kao i "sistematske napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine", upozorivši da takvi potezi dodatno povećavaju rizike za bezbedno funkcionisanje nuklearnih objekata.

"Na ovu tragičnu godišnjicu pozivamo Rusiju da odmah prekine sve napade na nuklearna postrojenja u Ukrajini i da poštuje sedam stubova nuklearne bezbednosti u slučaju oružanog sukoba", ističe se u saopštenju i upozorava da će Moskva biti odgovorna za ugrožavanje javne bezbednosti, nadoknadu pričinjene štete i vraćanje pune kontrole nad Zaporoškom elektranom Ukrajini.

Govoreći o osnovnim principima nuklearne bezbednosti, Kalas je naglasila važnost očuvanja integriteta postrojenja, uključujući reaktore, bazene sa istrošenim gorivom i skladišta radioaktivnog otpada, kao i nesmetano funkcionisanje bezbednosnih sistema i stabilno snabdevanje električnom energijom.

Dodala je i da operativno osoblje mora da bude u stanju da obavlja svoje dužnosti bez pritiska i stresa.