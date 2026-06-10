Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju državljanina Turske M.C. (44) zbog sumnje da je 9. juna u novobeogradskoj ulici Jurija Gagarina izvršio krivično delo polno uznemiravanje.



Kako tvrde iz Tužilaštva, incident je policijskim službenicima putem telefona prijavila oštećena (34), nakon čega je osumnjičeni identifikovan i uhapšen.

On je usred dana skinuo pantalone i donji veš i polni organ pokazivao ženama na ulici.

Iznoseći svoju odbranu M.C. je izjavio da priznaje izvršenje krivičnog dela.

- Imajući u vidu da je osumnjičeni državljanin Turske, da nema prebivalište niti boravište na teritoriji Srbije, što su okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, javni tužilac je predložio nadležnim sudu da donese rešenje o određivanju pritvora u trajanju do 30 dana - kažu iz Trećeg OJT.

(Novosti)