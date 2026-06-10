Jovana J. (27) stradala je od strujnog udara dok se tuširala. Vrata su bila zaključana, voda se već izlila u hodnik. Kada je otac pokušao da uđe, i sam je doživeo udar struje, ali je uspeo da isključi osigurače i dođe do ćerke kojoj, nažalost, nije bilo spasa.

- Jovan me je uspaničen pozvao. Po glasu sam znao da ga je snašla velika nevolja. Kuće su nam blizu, kumovi smo i od detinjstva nerazdvojni prijatelji. Zatekao sam stravičan prizor - ispričao je kroz suze kum Goran.

On dodaje da je Jovan sam izvukao ćerku iz kupatila i pokušao da je reanimira. Policija i Hitna pomoć brzo su stigle, ali nisu mogli ništa da učine. Prema prvim informacijama, struja je Jovanu usmrtila pre nego što je ušla u kadu.



Meštani Nakova Jovanu pamte kao lepu, pametnu i nasmejanu ženu, uvek spremnu da pomogne. Ostaće upamćena kao dama za primer – dobronamerna i neposredna, kojoj je život bio tek pred vratima.

Ova tragedija dogidila se 2017. godine.

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