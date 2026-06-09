Vlasnik Pink media grupe, Željko Mitrović, se neretko oglašava na društvenim mrežama i svojim pratiocima prikazuje zanimljivosti iz poslovnog, ali i privatnog života.

Sada je na Instagramu objavio hit snimak na kom je pokazao kako sedeći vozi skejt i proizvodi zvuk, a uz to je napisao:

- Kad god mi ponestane para, ja ponovim ovaj moj "ritual", i počnu pare da pristižu sa svih strana! - otkrio je Željko Mitrović i dodao:

- Ne treba preterivati, jer pare su obično je*eno sredstvo. Nikad, i da ponovim, nikad, ne smeju postati cilj - poručio je vlasnik Pinka, a komentari pratilaca se samo nižu.

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