Merkur u kvadratu sa Saturnom je idealan tranzit koji će nam pomoći da rešimo sopstvene finansijske probleme.

Možda smo nešto prevideli i tako smo se uvukli u finansijski haos u kojem se trenutno nalazimo. To je u redu, jer postoji izlaz. Ovi horoskopski znakovi sada pronalaze rešenje.

Bik

Na današnji dan shvatate da je uvek bolje ne razmišljati previše o stvarima. Finansijski, možda ste se uvalili u problem, ali zašto biste ga pogoršavali stresom?

Kada Merkur napravi kvadrat sa Saturnom u sredu, shvatićete da je sve u vašem načinu razmišljanja.Isti dobar stav koji ste imali kada ste bili bez novca je ono što će vas izvući iz teške situacije u kojoj ste se sada našli.

Vaše finansijsko putovanje će uskoro postati mnogo prijatnije. Sada vidite da vam je istrajanje i davanje svega od sebe zaista pomoglo. Vašim mukama se konačno bliži kraj, a vaš novčanik biće mnogo puniji.

Devica

Počeli ste da primećujete da zaista nemate razloga za strah kada je u pitanju novac. Finansijski stres je veoma čest, ali vi, Device, ne morate da brinete. U sredu, Merkur i Saturn vam pokazuju šta da radite.

Sada vidite da ono kroz šta ste prošli nije vaš kraj. Vaši finansijski problemi sada mogu delovati sveobuhvatno, ali im se bliži kraj.

Vaše strpljenje se konačno isplati. 10. juna, videćete da ste još uvek ovde i da stvari ipak nisu tako loše. Čekali ste, i sada se finansijski oporavljate. To je divna stvar.

Škorpija

Uskoro ćete doživeti finansijsku transformaciju, Škorpije, i to zato što konačno sami sebi skrećete pažnju. Da, tačno. Shvatili ste da je traženje pomoći neophodno u ovom trenutku.

Tako vam Merkur dolazi u pomoć u sredu. Prevazilaženje ponosa kada je u pitanju novac je dobra i zdrava stvar. Samo zatražite pomoć i gledajte koliko brzo ćete je dobiti.

Kada Merkur pravi kvadrat sa Saturnom, zaista je tako jednostavno. Vaš ponos vam je previše dugo bio na putu. Vreme je da to ostavite po strani i potražite pomoć. Kada dobijete smernice koje su vam potrebne za vaše finansijske probleme, videćete da oni nestaju gotovo isto tako brzo kao što su i došli, piše Your tango.