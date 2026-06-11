Na jednoj od najpoznatijih sardinskih plaža, Punta Molentis, uvedena su neuobičajena pravila koja su izazvala veliku raspravu u javnosti.

Lokalne vlasti u opštini Villasimius odlučile su da ograniče upotrebu suncobrana i drugih vidova zaštite od sunca.

Suncobrani su zabranjeni za posetioce uzrasta od 10 do 65 godina, dok ih mogu koristiti samo porodice sa decom mlađom od 10 godina i osobe starije od 65.

Dozvoljen je i samo jedan suncobran po porodici, a zabranjene su i improvizovane senice, šatori i slične konstrukcije.

Ulaz na plažu se naplaćuje 10 evra, a mere su, prema vlastima, uvedene radi zaštite prirodnog okruženja nakon velikog požara i zbog opterećenja zaštićenog područja. Pravila će važiti do kraja oktobra.

Odluka je izazvala zbunjenost i kritike na društvenim mrežama, gde mnogi ukazuju na potencijalne zdravstvene rizike poput sunčanice i prekomernog izlaganja UV zračenju, dok drugi pozivaju na bojkot plaže ili traženje alternativnih lokacija.

Opština se poziva na potrebu očuvanja prirodne baštine i smanjenje ljudskog uticaja na osetljiv ekosistem.

U širem kontekstu, problem prenatrpanosti i visokih cena na italijanskim plažama dodatno se povezuje sa rastom troškova u privatnim plažnim klubovima.

Prema podacima italijanske organizacije za zaštitu potrošača Altroconsumo, cene najma ležaljki i suncobrana u poslednjih nekoliko godina značajno su porasle, što dodatno gura turiste ka javnim, ali sve strože regulisanim plažama.