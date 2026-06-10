Teška saobraćajna nesreća dogodila se u popodnevnim časovima kod Orašca.
Kako se saznaje, stvaraju se velike gužve iz pravca Markovca.
Na terenu su hitne službe, a prema prvim informacijama strahuje se da ima stradalih.
Alo/Telegraf
BONUS VIDEO
Stvaraju se velike gužve iz pravca Markovca
Teška saobraćajna nesreća dogodila se u popodnevnim časovima kod Orašca.
Kako se saznaje, stvaraju se velike gužve iz pravca Markovca.
Na terenu su hitne službe, a prema prvim informacijama strahuje se da ima stradalih.
Alo/Telegraf
BONUS VIDEO
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