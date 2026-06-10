Policijskoj upravi Banjaluka je danas u 16.30 časova prijavljeno da se u mestu Prijakovci dogodio incident u kojem su povređena dva maloletna lica, rečeno je “Nezavisnim novinama” iz policije.

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama, reč je o pucnjavi koja se dogodila u Prijakovcima kod Banjaluke.

- Povređenim maloletnicima se ukazuje lekarska pomoć na UKC RS. Policijski službenici preduzimaju sve neophodne mere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja - rečeno je za “Nezavisne novine” iz policije.

O svemu je, kako su dodali, obavešten dežurni tužilac za maloletnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Kako je prenela Srpska info, prema prvim informacijama, deca su tokom igre u šumi naišla na odbačeno oružje, takozvani kratež, koji je u jednom trenutku opalio.

Dečak je zadobio povrede od sačme, ali prema nezvaničnim informacijama, one nisu opasne po život.

Alo/Nezavisne/Srpska info

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