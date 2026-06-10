Tokom noći u Vojvodini se očekuje jače naoblačenje sa kišom, plјuskovima sa grmlјavinom i lokalnim grmlјavinskim nepogodama sa gradom i olujnim severozapadnim vetrom.

Pad temperature

Već sutra naoblačenje sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom sa severozapada Srbije će se proširiti na ostale krajeve zemlje i doneti osetan pad temperature.

U ranim jutarnjim satima u Vojvodini, a kasnije tokom dana i u centralnoj i južnoj Srbiji, doći će do grmljavinskih nepogoda, grada i olujnog vetra, najavili su iz RHMZ-a.

Vreme u petak

U petak vreme će biti promenljivo oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima.

Doći će do prestanka padavina u većem delu zemlje, dok će se kiša zadržati još ujutro na jugu i jugoistoku Srbije.

Vetar će biti umeren i jak, na istoku povremeno i olujni severozapadni, a dnevne temperature biće od 20 do 24 stepena.

Vikend

Za vikend i u ponedeljak jutra u Srbiji biće sveža, uz maksimalne temperature od 22 do 26 stepeni Celzijusove skale, što je ispod proseka za ovo doba godine.

Zbog promenljive oblačnosti doći će do prolazne kratkotrajne kiše ili pljuska u subotu, najpre u Vojvodini.

Kišno vreme u nedelju će se proširiti i na oblasti južnije od Save i Dunava.