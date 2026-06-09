



Tužilaštvo u Italiji zatražilo je najstrožu moguću kaznu za Cinziju Dal Pino, 67-godišnju preduzetnicu iz Italije, optuženu da je automobilom usmrtila muškarca koji joj je prethodno ukrao torbu u Viaređiju. Nakon završnih reči pred sudom, tužiteljka Sara Polino predložila je kaznu doživotnog zatvora, a presuda se očekuje 11. juna.

Dal Pino se tereti za ubistvo sa otežavajućim okolnostima i navodnom okrutnošću. Žrtva je 52-godišnji muškarac poreklom iz Maroka, bez stalnog boravišta. Incident se dogodio u noći između 7. i 8. septembra 2024. godine u zoni luke u Viaređiju.

Prema navodima istrage, muškarac je nakon navodne krađe torbe pobegao pešice, dok ga je žena potom automobilom krenula da ga juri. Snimci nadzornih kamera, koji su ključni dokaz u postupku, prikazuju trenutak u kojem vozilo sustiže muškarca na trotoaru. Tužilaštvo tvrdi da nije reč o nesreći, već da je automobil više puta udario žrtvu, sve dok nije muškarac završio priklješten uz izlog prodavnice.

Nakon toga, optužena je, prema navodima, izašla iz vozila, uzela svoju torbu i udaljila se bez pružanja pomoći. Muškarca su teško povređenog pronašli prolaznici i pozvali Hitnu pomoć, ali je on ubrzo preminuo u bolnici.

Odbrana, s druge strane, tvrdi da je Dal Pino reagovala u stanju šoka nakon krađe i da nije imala nameru da ubije, već da zaustavi lopova i povrati imovinu. Advokati traže blažu kvalifikaciju dela, uz tvrdnju da se radi o prekoračenju nužne odbrane.

Sud je u postupku razmatrao i psihološko stanje optužene, ali veštaci su zaključili da je u trenutku događaja bila sposobna da razume svoje postupke, iako su pojedini medicinski faktori mogli imati ograničen uticaj.

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