Poljoprivredni proizvođači sa teritorije Leskovca i ove godine mogu da računaju na podsticajna sredstva iz Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede, pošto je grad raspisao novi konkurs za subvencije namenjene unapređenju proizvodnje i nabavci opreme.

Pravo na podsticaje imaju nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, pod uslovom da se kupljena oprema nalazi i koristi na teritoriji grada Leskovca. Prihvatljivi su troškovi za opremu kupljenu od 22. jula 2025. godine pa do zatvaranja konkursa, odnosno do utroška raspoloživih sredstava.

Visina subvencija kreće se od 30 do 60 odsto vrednosti investicije, dok maksimalni iznos koji jedno registrovano poljoprivredno gazdinstvo može da dobije iznosi 125.000 dinara. Porez na dodatu vrednost nije predmet subvencionisanja.

Konkurs obuhvata veliki broj mera za unapređenje biljne proizvodnje, voćarstva i navodnjavanja, a novac se može iskoristiti za kupovinu različite poljoprivredne opreme.

Među prihvatljivim ulaganjima nalaze se folije i mreže za senčenje, oprema za setvu i sadnju, sistemi za postavljanje malč folije, oprema za rezidbu voćnjaka, mašine za obradu zemljišta, oprema za zaštitu bilja, mašine za berbu i sistemi za navodnjavanje.

Subvencijama se mogu finansirati i atomizeri, prskalice, pumpe za vodu, agregati, rotofreze, motokultivatori, plugovi, tanjirače, mulčeri, akumulatorske makaze za rezidbu i druga oprema predviđena konkursom.

Za ostvarivanje prava potrebno je podneti zahtev uz odgovarajuću dokumentaciju, među kojom su dokaz o registraciji gazdinstva, izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, fiskalni račun za kupljenu opremu, dokaz o namenskom računu i potvrda o izmirenim poreskim obavezama.

Konkurs predviđa i podršku za promotivne aktivnosti u poljoprivredi, kao što su učešća na sajmovima, izložbama, manifestacijama i studijskim putovanjima. Za ove namene mogu da konkurišu udruženja i zadruge sa teritorije grada Leskovca, a podrška može da iznosi i do 100 odsto prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznosi za ove aktivnosti kreću se od 100.000 do 200.000 dinara.

Važno je napomenuti da jedan podnosilac može podneti samo jedan zahtev po konkursu, dok će se prijave razmatrati prema redosledu pristizanja kompletne dokumentacije. Nakon administrativne provere, Komisija će vršiti i kontrolu na terenu.

Zahtevi se podnose Gradskoj upravi grada Leskovca, Odeljenju za privredu i poljoprivredu, a dodatne informacije dostupne su na zvaničnom sajtu grada i u nadležnom odeljenju.