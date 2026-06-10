Ukoliko nekome nije jasno bilo do sada šta se dogodilo oko lažne afere Generalštab... sada je razjašnjeno. Palo je otvoreno priznanje - kakva ekologija, kakvi istorijski spomenici, ovde se namenski ruše američki biznis projekti!

Bojana Selaković u emisiji "Probudi se" rekla je:

-To je neka vrsta upozorenja Ediju Rami i jednostavno, stvari su tu vrlo jasne. Ako hoćete sada, u ovoj fazi, da se približavate Evropskoj uniji više nije moguće da vi sa njom imate neku vrstu konekcije na nivou balansiranja nego zaista morate da sprovodite reformske procese, a to nekada može da se kosi sa realizacijom ovakvih projekata - rekla je Selaković.

Bivši ambasador Savezne Republike Jugoslavije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) Ivan Vujačić na televiziji NovaS to je potvrdio, rekavši:

- Rušenje američkih projekata u regionu je isključivo EU interes i isključivo politika stoji iza toga!

Poslušajte šta je rekao u gostovanju u emisiji "Probudi se":