Centralna komanda američkih snaga (CENTCOM) saopštila je večeras da je američka vojska pokrenula, drugo veče zaredom, napade na Iran.

"Američka vojska počela je danas u 17.15 časova po istočnom vremenu da izvodi dodatne napade na više meta u Iranu u svrhu samoodbrane i po nalogu vrhovnog komandanta", navodi se u X objavi CENTCOM-a.

U objavi se navodi da su američki udari "odgovor na neopravdanu i kontinuiranu agresiju Irana". Iranski mediji javili su prethodno da je protivvazdušna odbrana aktivirana u pojedinim delovima Irana, a da se na nekim lokacijama čuju eksplozije.

Američki ministar odbrane Pit Hegset najavio je ranije večeras da će Sjedinjene Američke Države večeras bombardovati ključne iranske objekte, čime je potvrdio prethodnu pretnju predsednika SAD Donalda Trampa.

Tramp ranije danas najavio da će SAD večeras "napasti Iran veoma snažno", navodeći da su američke snage već izvele udare i da će nastaviti sa napadima. On je prethodno izjavio da će možda narediti da vojska Sjedinjenih Američkih Država ponovo pokrene napade na iranske elektrane i mostove, istakavši da je Iran isuviše odugovlačio u pregovorima sa SAD.

Američki predsednik juče je izjavio da je iranska vojska napala i oborila helikopter "Apač" američke vojske u blizini Ormuskog moreuza,nakon čega je američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila da je pokrenula nove, uzvratne napade na Iran. Kao odgovor, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je napao američku Petu flotu u Bahreinu dronovima, upozoravajući na "još oštriji odgovor" ukoliko se nastavi "američka agresija", a kasnije je objavio da su izvedeni i napadi na američke baze u Kuvajtu i Jordanu.